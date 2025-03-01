Un hombre de 51 años falleció atropellado cuando manejaba su motocicleta sobre la prolongación Mariano Otero, antes de llegar al cruce con la avenida Guadalupe, en el municipio de Zapopan.

Testigos que presenciaron el momento del accidente, mencionaron que el conductor de la motocicleta iba avanzando con normalidad, sin embargo, el hombre que conducía un vehículo no se percató de su presencia y lo impactó a alta velocidad.

El hombre salió volando a carriles centrales de la prolongación Mariano Otero en el sentido hacia el Bosque la Primavera, quedando.

El automóvil se dio a la huida en el sentido hacia la avenida Guadalupe arrastrando la motocicleta por aproximadamente 200 metros de distancia.