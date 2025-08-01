Al iniciar la semana 5 de la NFL se vivió un gran juego que se fue a tiempos extras, donde los 49s de San Francisco vencieron a los Rams de los Ángeles 26 por 23, para llegar a 4 triunfos en la temporada, mientras los Carneros sumaron su segunda derrota.

Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 41 yardas en tiempo extra antes de que la defensa de San Francisco detuviera a Kyren Williams en cuarta oportunidad para la gran victoria, ante la gran labor de Mac Jone en la parte baja. (Por Martín Navarro Vásquez)