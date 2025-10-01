La modificación a la reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado para que sea retroactiva, viola lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, por lo que prevén modificar la minuta, adelantaron los coordinadores de Morena y del PT, en la Cámara de Diputados.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval (en la foto), señaló que es inconstitucional establecer que la reforma a la Ley de Amparo deba aplicarse de manera retroactiva, por lo que se corregirá lo aprobado por el Senado.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal afirmó que “la disposición altera el contenido de la Constitución”, pero dijo que la decisión final la tendrá la Comisión de Justicia, que se encargará de dictaminar la minuta.