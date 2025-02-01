La Comisaría de Guadalajara opera con déficit, denuncia la regidora morenista Mariana Fernández, quien asegura que hacen falta al menos mil policías para cumplir con la estrategia de seguridad que necesita el municipio. La edil exige fortalecer la estrategia de reclutamiento y mejorar las condiciones laborales para garantizar estabilidad y capacidad en la corporación tapatía.

“En nuestra ciudad nos faltan al menos 1,000 policías para cumplir con los estándares internacionales que necesitamos por número de habitantes, mientras la administración pasada graduaba de 120 a 190 policías cada año, en esta solo se han logrado graduar 84 este año y 76 el año pasado. Quiere decir que no estamos llegando ni a la mitad para la incorporación de estos nuevos policías a la corporación”.

Actualmente la Comisaría de Guadalajara tiene 3 mil 145 elementos activos, insuficientes según la crítica de la fracción morenista en el ayuntamiento. (Por Gustavo Cárdenas)