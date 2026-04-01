El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que la nueva Línea 5 del sistema de transporte, que correrá por carretera a Chapala desde Periférico hasta el Aeropuerto, iniciará operaciones a finales del próximo mes, mientras que su ampliación hacia Ixtlahuacán de los Membrillos quedará pendiente.

“Recuerden que no podemos tener frentes abiertos de obra pública durante el Mundial, tenemos que cerrarlos a más tardar el día 15 de mayo. Esa segunda etapa, el convenio con Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura ha quedado ya firmado y avalado, está afirmado por el gobierno federal y el gobierno estatal”.

Respecto a la ampliación de la Línea 5, señaló que primero deberá concretarse la aportación estatal por 2 mil 500 millones de pesos, mientras que el Gobierno federal contribuirá con mil 500 millones. Una vez depositados los recursos, se dará inicio al proceso de licitación. (Por Edgar Flores Maciel)