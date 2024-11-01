En Jalisco hay un déficit de alrededor de 550 conductores del transporte público, reconoció el titular de la Secretaría de Transporte Estatal, Diego Monraz.

Detalló que esta cifra mantiene sin operar cerca del 10 por ciento de las unidades, pese a estar en condiciones de circular.

El funcionario explicó que el problema se arrastra desde la pandemia, cuando muchos choferes migraron a otros empleos.

La falta de operadores provoca mayores tiempos de espera y reducción de frecuencias, una de las principales quejas de los usuarios.