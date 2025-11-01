Durante la presentación de la nueva zona “Pulso de Vida” en la colonia Seattle, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, admitió que en los últimos meses del 2025, aumentaron los reportes de violencia contra las mujeres, principalmente ocurrida dentro de los hogares.

El alcalde señaló que se trata de un foco rojo preocupante.

“Sí, sobre todo en las casas, estoy preocupado porque no sé a que se debe si las fiestas decembrinas, las posadas, el puente Guadalupe-Reyes, no sé, pero sí estamos teniendo entre cuatro y cinco casos de violencia de mujeres, unos graves, unos no graves, básicamente, porque todas tienen pulso de vida, pero obviamente nos lo reportan a la Comisaría, y bueno, ayer sí, sobre todo me interesa mucha los tiempos”.

Juan José Frangie admitió que pudo ser el abuso en el consumo de alcohol durante estos meses, lo que pudo haber disparado los casos de violencia contra las mujeres en Zapopan. (Por Gustavo Cárdenas)