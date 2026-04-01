Enfermeras de la Maternidad Esperanza López Mateos cierran esta mañana la calle Constituyentes, para exigir el pago de siete quincenas que les adeudan

Al grito de “Queremos que nos paguen”, las trabajadores exhiben en pancartas la difícil situación por la que atraviesan, la cual además de la protesta afuera de las instalaciones, las mantiene trabajando bajo protesta