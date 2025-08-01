Habitantes de la colonia Santa María, en Guadalajara, denuncian el peligro que representan al menos dos socavones de gran tamaño que se formaron en la calle San Mateo, entre San Ildefonso y San Mariano.

Los hundimientos han bloqueado totalmente el paso vehicular y exponen tanto a peatones como a viviendas cercanas, ante el riesgo de que el terreno continúe cediendo.

Dentro de los socavones se observa la tubería expuesta de domicilios, lo que refleja la profundidad del daño.

A pocos metros, el pavimento muestra otro hundimiento que podría convertirse en un tercer colapso.

Vecinos exigen la intervención urgente de las autoridades municipales y del SIAPA, advirtiendo que las lluvias podrían agravar la situación.