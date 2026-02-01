Durante la presentación de su informe sobre la desaparición de personas en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que los hombres jóvenes son las principales por el reclutamiento forzado del crimen, advierte la vicepresidenta y relatora, Andrea Pochak

“La comisión identifica una alta concentración de hombres jóvenes desaparecidos y afectaciones desproporcionadas contra niñas y adolescentes. El informe también destaca riesgos diferenciados asociados al género incluyendo mujeres y personas LGBTQ+, a la movilidad humana en el caso de personas migrantes y a ocupaciones como la defensa de los derechos humanos y el periodismo, que son profesiones de alto riesgo en México”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a atender el reclutamiento forzado y la trata de personas, porque en la actualidad existen más de 18 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en México. (Por Gricelda Torres Zambrano)