En el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la llamada Columna de la Legalidad, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas en favor de su comandante suprema y titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum.

“El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como presidenta de la República y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y le reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañándola en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional”.

Con la inercia del pasado de las Fuerzas Armadas y bajo el liderazgo y guía del Ejecutivo Federal, añadió, seguirán caminando al lado de las instituciones y del pueblo mexicano. (Por Arturo García Caudillo)