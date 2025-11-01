El Cirque du Soleil regresó a Guadalajara, este miercoles, con la primer función de con una corta temporada en la Arena VFG con el espectáculo “Ovo”, donde los insectos fueron los protagonistas de una historia llena de color, energía y asombro.

Arañas, grillos, abejas, escarabajos y demás especies, desplegaron su elegancia y precisión bajo las luces y el escenario ambientado en un jardín. Entre acrobacias, danzas aéreas, contorsionismo y hasta equilibrio, Ovo captura la esencia de los insectos que trabajan, juegan, luchan y se enamoran, al ritmo de una música vibrante.

El espectáculo circense logró una vez más maravillar al público tapatío, y continua con funciones hasta este domingo 9 de noviembre. (Por Pilar Gutiérrez)