México se ubica entre las naciones con más alta percepción de corrupción en el sector público, comparable a países como Camerún, Guatemala y Nigeria, así lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción, dado a conocer por Transparencia Internacional, como explica el diputado panista Héctor Saúl Téllez.

“Y hoy ocupamos el lugar 141. Prácticamente hemos descendido 24 lugares en este índice que da a conocer Transparencia Internacional. No van a cambiar las cosas si este régimen sigue destruyendo las instituciones, atacando a la democracia y reduciendo cada vez los derechos humanos. Esto habla de corrupción, habla de falta de transparencia y habla de infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental”.

La destrucción del INAI y la reforma judicial son los principales factores que han provocado esta estrepitosa caída, por lo cual se requieren medidas urgentes que reviertan esta situación. (Por Arturo García Caudillo)