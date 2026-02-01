México se ubica entre las naciones con más alta percepción de corrupción en el sector público, comparable a países como Camerún, Guatemala y Nigeria, así lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción, dado a conocer por Transparencia Internacional, como explica el diputado panista Héctor Saúl Téllez.
“Y hoy ocupamos el lugar 141. Prácticamente hemos descendido 24 lugares en este índice que da a conocer Transparencia Internacional. No van a cambiar las cosas si este régimen sigue destruyendo las instituciones, atacando a la democracia y reduciendo cada vez los derechos humanos. Esto habla de corrupción, habla de falta de transparencia y habla de infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental”.
La destrucción del INAI y la reforma judicial son los principales factores que han provocado esta estrepitosa caída, por lo cual se requieren medidas urgentes que reviertan esta situación. (Por Arturo García Caudillo)
México sigue descendiendo en la lucha contra la corrupción: PAN
