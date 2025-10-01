La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por su arduo trabajo promoviendo los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

La excandidata presidencial cumple con los tres criterios del Nobel, ya que ha unido a la oposición de su país. Nunca ha titubeado en resistir a la militarización de Venezuela y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica.