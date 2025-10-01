La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por su arduo trabajo promoviendo los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.
La excandidata presidencial cumple con los tres criterios del Nobel, ya que ha unido a la oposición de su país. Nunca ha titubeado en resistir a la militarización de Venezuela y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica.
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025
La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por su arduo trabajo promoviendo los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.