Los Yanquis de Nueva York blanquearon 4 carreras por 0 a los Medias Rojas de Boston y de esa manera remontaron para clasificar a las series divisionales en los playoffs de las Grandes Ligas, eliminado a los “Patirojos” 2 juegos por 1. Destacó el gran trabajo del pitcher novato Cam Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas dominantes.

Este sábado los Yanquis inician la serie ante los Azulejos de Toronto campeones del Este de la Liga Americana. En las otras series divisionales: Los Cachorros de Chicago se medirán a los Cerveceros de Milwaukee, los Tigres de Detroit se enfrentarán a los Marineros de Seattle y los Dodgers de Los Ángeles ante los Filis de Filadelfia. (Por Martín Navarro Vásquez)