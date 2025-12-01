En el marco del programa de Repavimentación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entregó los últimos diez trenes para reencarpetamiento aprobados para el 2025, como explica el secretario Jesús Esteva.

“Informo de lo que estamos haciendo a nivel nacional con trenes de repavimentación. El primer bloque, las primeras diez máquinas que adquirió la SICT, en total van a atender 253 mil kilómetros este año, ya llevamos el 84 por ciento, ya estamos por concluir, en el Estado de México los 52 kilómetros que les mencioné y aquí viene Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco y Veracruz, que ya están trabajando estos trenes desde agosto”.

En estos días llegarán otras diez máquinas, las cuales serán entregadas la próxima semana en Oaxaca, Guerrero y Veracruz y el 29 de diciembre en Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Tabasco. (Por Arturo García Caudillo)