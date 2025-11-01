La Secretaría de Salud de Jalisco exhortó a la población a vacunarse contra Covid-19, al advertir que la enfermedad sigue presente pese a su menor impacto actual.
El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que en 2025 se han registrado 166 casos y siete defunciones en el estado.
Detalló que hasta ahora se han aplicado 74 mil dosis, con una meta de 740 mil durante la campaña vigente.
El funcionario pidió no caer en exceso de confianza, al recordar que el virus puede presentar mutaciones y cambios en su comportamiento clínico.
Salud Jalisco llama a vacunarse contra Covid-19 pese a baja incidencia
