Un total de 667 familias de Puerto Vallarta recibieron apoyos económicos para reponer enseres domésticos tras las lluvias registradas en octubre de 2025.

La ayuda, superior a 17.9 millones de pesos, se entregó mediante cheques para la compra de artículos básicos, con los que se busca compensar las pérdidas.

Los recursos fueron canalizados a través del Fondo Estatal de Desastres Naturales, con aportación mayoritaria del Gobierno de Jalisco.

Autoridades señalaron que el objetivo es apoyar la recuperación del patrimonio familiar y mejorar las condiciones de las personas damnificadas.