El Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal para incluir los contenidos creados con inteligencia artificial, conocidos como “deepfakes”, dentro del delito de violación a la intimidad sexual.
La modificación establece sanciones para quienes difundan, compartan, comercialicen o amenacen con divulgar imágenes, audios o videos de carácter sexual, ya sean reales, manipulados o generados mediante inteligencia artificial, sin consentimiento de la persona afectada.
Impulsada por legisladores de Hagamos, la reforma amplía el alcance de la Ley Olimpia y busca cerrar vacíos legales que dificultaban la protección de víctimas de agresiones digitales.
Las penas contemplan de uno a ocho años de prisión, además de multas económicas que pueden superar los 230 mil pesos.
Jalisco castigará con cárcel difusión de contenido sexual creado por IA
El Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal para incluir los contenidos creados con inteligencia artificial, conocidos como “deepfakes”, dentro del delito de violación a la intimidad sexual.