El Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal para incluir los contenidos creados con inteligencia artificial, conocidos como “deepfakes”, dentro del delito de violación a la intimidad sexual.

La modificación establece sanciones para quienes difundan, compartan, comercialicen o amenacen con divulgar imágenes, audios o videos de carácter sexual, ya sean reales, manipulados o generados mediante inteligencia artificial, sin consentimiento de la persona afectada.

Impulsada por legisladores de Hagamos, la reforma amplía el alcance de la Ley Olimpia y busca cerrar vacíos legales que dificultaban la protección de víctimas de agresiones digitales.

Las penas contemplan de uno a ocho años de prisión, además de multas económicas que pueden superar los 230 mil pesos.