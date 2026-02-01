La delegación mexicana volvió a brillar en el ciclismo internacional y este miércoles, el equipo azteca conformado por Daniela Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo ganó el oro en la prueba de Velocidad por equipos Femenil en el arranque del Campeonato Panamericano de Pista en Santiago de Chile.

El tiempo fue de 47 segundos y 162 centésimas, para dejar a Colombia, equipo favorito con la plata y a Estados Unidos con el bronce. (Por Martín Navarro Vásquez)