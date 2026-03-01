No solamente fue la restauración del Parque de la Revolución en Guadalajara, sino también la intervención de al menos 36 fincas en la misma zona, detalló la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, al señalar que las viviendas requerían atención y rehabilitación por daños y vandalismo en las fachadas.

“36 casas las que rehabilitamos. Éste fue un proyecto que lo fuimos ampliando por el nivel de impacto que tiene para la ciudad. No sólo se trataba de arreglar el parque y de restaurarlo, sino también de poder intervenir en la dinámica sociales del entorno y eso implicaba que nosotros también nos replanteáramos algunas cosas, eso permitió que entonces pudiéramos voltear a ver la zona alrededor, que pudiéramos intervenir al espacio público con una mayor dimensión, por eso hoy estamos muy contentos porque es un proyecto mayor de como lo habíamos imaginado”.

La intervención a las 36 fincas en los alrededores del Parque Rojo también estuvo incluida en la inversión de 20 millones de pesos. (Por Gustavo Cárdenas)