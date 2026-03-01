El gobierno de Estados Unidos calificó a la empresa de inteligencia artificial Anthropic como un “riesgo inaceptable” para sus cadenas de suministro militares, al justificar la ruptura de vínculos con la compañía.

En un documento judicial, autoridades señalaron que el uso de su modelo Claude podría comprometer operaciones, al considerar que la firma podría limitar o modificar su tecnología si detecta usos contrarios a sus políticas.

También advirtieron sobre la vulnerabilidad de los sistemas de IA a manipulaciones.

La designación implicaría restringir negocios con proveedores federales, una medida inusual para empresas estadounidenses.

Anthropic impugnó la decisión, mientras compañías como Microsoft han respaldado a la firma, alertando sobre posibles afectaciones al ecosistema tecnológico.