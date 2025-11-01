La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco inició una investigación interna tras la difusión de presuntas “narconóminas” vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, en las que se señalan posibles pagos a elementos de la Policía Estatal de Caminos.

Es voz del titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández.

“Sí, Asuntos Internos lo normal, es lo que se hace cada que tenemos denuncias anónimas o a través de redes sociales, que se difunde algo de información. El área de Asuntos Internos cita a los elementos que pudieran haber estado patrullando en toda esa zona en el tiempo que se pudiera mencionar y, precisamente, les pregunta algo relacionado sobre lo que se estuvo mencionando en redes sociales”.

El funcionario precisó que hasta el momento no existen señalamientos directos contra elementos en particular y señaló que se espera que las investigaciones federales permitan esclarecer los hechos y, en su caso, identificar a los posibles responsables. (Por Edgar Flores Maciel)