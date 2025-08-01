Chivas se quedó con las ganas de jugar este vienes. El partido contra Puebla de la fecha 11 se re programó para hoy a las 5 de la tarde en el estadio Cuauhtémoc debido a una tormenta eléctrica que dejó inundado el campo. El once inicial que había anunciado Chivas fue con Raúl Rangel, José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Bryan González, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval y Armando Hormiga González. Seguramente con ese equipo jugará esta tarde el encuentro, que se espera se pueda desarrollar sin problemas y con un césped en buenas condiciones.

Chivas llega al juego con 11 puntos y Puebla con 5 como el peor del Torneo Apertura. (Por Martín Navarro Vásquez)