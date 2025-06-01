Tras el asesinato de un joven estudiante y porrista de Chivas, la Universidad de Guadalajara pidió a las autoridades dar con los responsables del homicidio, que además dejó a otras dos personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando un grupo de animación se reunió en el hotel de concentración del equipo Chivas del Guadalajara, ubicado en la avenida Mariano Otero y Granate, en la colonia Rincón del Sol, en Zapopan.

Al retirarse del lugar, tres jóvenes fueron sorprendidos por un grupo de sujetos que los superaban en número y los agredieron con golpes y arma blanca. Durante la agresión, el joven de 18 años, identificado como José Eduardo Ramírez Ávalos, fue herido de gravedad con un arma blanca y murió minutos después.