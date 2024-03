Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hubo abuso de autoridad y que los policías responsables por la muerte de un estudiante de Ayotzinapa serán castigados

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. Están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General”.

Por otro lado, reiteró su llamado a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos para reunirse en fecha próxima, pero sin sus abogados o voceros, quienes asegura, distorsionaron las cosas y no han actuado con rectitud. (Por Arturo García Caudillo)