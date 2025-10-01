El rescate de 27 adolescentes en costas de Baja California no tiene que ver con reclutamiento del crimen organizado, sin embargo, se está investigando, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La mayoría de ellos son, parece de Chiapas. Lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad y se está haciendo la investigación. Está detenido el adulto que los acompañaba. Y se está haciendo la investigación para ver exactamente a dónde iban a ir a trabajar y si hay un modelo de explotación infantil que tenga que ser todavía investigado con mayor profundidad, relacionado con explotación laboral”.

Del dueño del barco o el lugar donde iban a ser contratados aún no hay información, excepto que iban a trabajar en el campo. (Por Arturo García Caudillo)