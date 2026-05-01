Autoridades de Estados Unidos presentarían el próximo miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate en 1996, de acuerdo con fuentes citadas por el Miami Herald.

El acto se realizaría en la Torre de la Libertad de Miami durante la conmemoración del Día de la Independencia de Cuba y rendirá homenaje a las cuatro víctimas del incidente ocurrido en aguas internacionales hace casi 30 años.

Aunque el gobierno estadounidense no ha confirmado la investigación, la cadena reportó que el Departamento de Justicia analiza presentar cargos.