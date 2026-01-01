El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó como un “logro histórico” la entrega de 37 criminales realizada por México y agradeció por la cooperación.
Destacó que se actuará con justicia “pronta y expedita” contra los integrantes de organizaciones criminales.
Reiteró que ninguno de los extraditados enfrentará la pena de muerte, tal como acordaron autoridades de ambas naciones.
EU califica como “logro histórico” entrega de 37 criminales por México
