El diputado de Morena, Hugo Erick Flores, presentó una iniciativa para otorgar beneficios fiscales a las asociaciones religiosas y para que los sacerdotes puedan acceder al Seguro Social.

“Conocemos a centenares de ministros de culto que terminan su vida laboral y no tienen una pensión. Esta reforma tiene que ver con que todos los ministros de culto puedan acceder al Seguro Social cuando su iglesia pague las aportaciones de manera voluntaria. La segunda tiene que ver con una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nuestra propuesta es muy sencilla, que todas las asociaciones religiosas que se dediquen a la asistencia social puedan tener un régimen fiscal al de la sociedad civil, es decir, que puedan tener deducibilidad de impuestos”.

La iniciativa también propone que las asociaciones religiosas tengan derecho a ser concesionarios en radio y televisión. (Por Arturo García Caudillo)