El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció este miércoles que emprenderá acciones legales y administrativas para eliminar los anuncios espectaculares en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a cuyos propietarios calificó como “delincuentes urbanos”.

“Voy a enviar también una iniciativa de ley al Congreso del Estado para darle facultades al Gobierno en Jalisco, para combatir la contaminación visual; están por salir algunas órdenes de aprehensión contra dueños de espectaculares y lonas irregulares que son colgadas en edificios, colgaron algunas, por ejemplo, en los alrededores de la Minerva, en el Centro Histórico, que son hitos urbanos que nadie puede tocar”.

Mientras se aprueba la iniciativa, Lemus exhortó a los municipios metropolitanos a firmar convenios de colaboración con el gobierno estatal para coadyuvar en el retiro de este tipo de publicidad que, dijo, afecta la imagen urbana y la seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)