México suma más de 14 mil casos acumulados de gusano barrenador del ganado y mantiene 870 focos activos, luego de detectarse el primer caso hace más de un año.

En este contexto, las autoridades han acelerado la construcción de una planta de moscas estériles en el sur del país, mientras continúa el cierre comercial con Estados Unidos, una situación que, de acuerdo con especialistas, ya comienza a generar presiones inflacionarias.

Chiapas lidera la lista con 5,580 casos, seguido de Oaxaca, Veracruz y Yucatán.