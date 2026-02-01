Tras los eventos de violencia, vandalismo, enfrentamientos y código rojo, se confirmó que 20 sucursales del Banco del Bienestar resultaron afectadas, unas incluso completamente calcinadas.

Ante ello, y por petición de información, la delegación del Bienestar en Jalisco explicó a Notisistema que hasta el momento no hay riesgo para quienes son beneficiarios de las becas federales, pues el dinero lo pueden sacar desde otros bancos, únicamente pagando la disposición del efectivo.

Por otro lado, se detalló que en los próximos días se dará a conocer el balance y acciones para rehabilitar las sucursales afectadas por el crimen organizado. (Por Gustavo Cárdenas)