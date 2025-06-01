La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó la jornada bursátil en 18.65 pesos por dólar, lo que significó una ganancia de un centavo comparado con la jornada de ayer.

El dólar al menudeo terminó este jueves en 19.12 pesos a la venta en ventanillas de Banamex.

La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar estadounidense, previo a la publicación este viernes del índice de precios del consumo personal de julio.