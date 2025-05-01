El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este jueves una reducción limitada de aranceles para el acero y el aluminio provenientes de México y Canadá, destinados a la fabricación de automóviles, camiones y autopartes en territorio estadounidense. La medida permitirá que las tasas bajen del 50 al 25 por ciento en los envíos que cumplan con los requisitos establecidos.

El beneficio no es automático ya que sólo podrán acceder las empresas de México y Canadá que presenten compromisos formales de inversión para expandir la capacidad de producción dentro de Estados Unidos.