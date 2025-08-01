El huracán Melissa se debilitó a categoría 2 al llegar a las costas del este de Cuba, después de asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales Jamaica, declarada “zona de desastre” por las autoridades.

El ciclón se localiza en tierra esta mañana sobre Cuba, a 70 kilómetros al noroeste de Guantánamo.

Melissa, que horas antes se había fortalecido a categoría 4, ha provocado diez muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.