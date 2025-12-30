La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto este 31 de diciembre por el que se elimina del pago del cien por ciento del impuesto de 8 por ciento a los videojuegos violentos, que se incluyó en la Ley de Ingresos que entra en vigor a partir de este 1 de enero del 2026.

El documento publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación establece un estímulo fiscal para que quienes vendan o distribuyan esos videojuego violentos no paguen ese Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido en la Ley de Ingresos 2026.