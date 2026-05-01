El diputado local Alejandro Puerto y César Castillo, del Consejo de Conductores de Jalisco, acusaron el incumplimiento de autoridades estatales tras las mesas de diálogo para regular y garantizar que los conductores puedan cargar pasaje dentro de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta sin que sean sancionados.

El legislador exige a las autoridades dar los permisos.

“Darles garantías y las garantías tienen que ver con aplicar el marco legal, otorgarles los permisos necesarios y que esos permisos sirvan para tramitar ante las instancias federales las autorizaciones correspondientes para que puedan trabajar. Quienes salen perjudicados de todo esto, más allá de los conductores, son los ciudadanos y los turistas que vienen al Mundial que tendrán pocas opciones de moverse por la ciudad”.

El legislador local advierte las problemáticas de movilidad que habrá durante la Copa Mundial con la llegada prevista de 3 millones de turistas al estado.

El conductor también acusó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico y la Guardia Nacional solapan la operación de taxis del aeropuerto, así como de conductores de plataforma pirata que también extorsionan a los pasajeros del aeropuerto. (Por Marck Hernández)