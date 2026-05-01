La Caravana de Salud Animal llegará este 15 de mayo a la colonia Parque Real, en Zapopan, para ofrecer servicios veterinarios gratuitos a perros y gatos.

La jornada se realizará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Cultural La Biblioteca, donde personal de Protección Animal brindará esterilizaciones, consultas veterinarias, vacunación antirrábica, corte de uñas, ecografías y jornadas de adopción.

Las autoridades informaron que las esterilizaciones tendrán cupo limitado y estarán disponibles para mascotas de hasta 15 kilos mediante registro previo.

Además, se ofrecerán chips identificadores con un costo de 135 pesos, los cuales permitirán registrar datos del propietario, historial veterinario y facilitar la localización de mascotas extraviadas.

Protección Animal destacó que la vacunación ayuda a prevenir enfermedades graves y protege también la salud de las familias.