El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, asegura que Ernestina Godoy será la nueva Fiscal General, pero condiciona su apoyo a que acepte cumplir el decálogo que la bancada naranja presentó ayer, con puntos fundamentales para que la dependencia sea verdaderamente autónoma.

“Para que se reduzcan los índices de impunidad, para que se atienda a las víctimas, para que se deje de hacer un uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, para que la justicia no se use facciosamente y políticamente, para que en fin, se resuelvan muchos temas de rezago”.

Para Clemente Castañeda el nombramiento de Ernestina Godoy es un hecho porque es una decisión tomada por la presidenta y por Morena, por lo que para MC es indispensable el compromiso público.

Dice que hasta este momento no han decidido el sentido de su voto. (Por Gricelda Torres Zambrano)