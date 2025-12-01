La Fiscalía de Jalisco solicitó colaboración a autoridades de Michoacán para identificar a los responsables del asesinato de Alberto Prieto Valencia, presunto empresario del mercado de abastos, ocurrido el 29 de diciembre en la colonia Residencial Victoria, en Zapopan.

El vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán informó que siete de los vehículos asegurados tras el ataque (cometido por al menos 30 agresores) portaban placas michoacanas, por lo que se pidió información sobre su registro.

Los automotores permanecen bajo análisis del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La presencia de vehículos con placas foráneas no es inusual en la zona; entre agosto y noviembre, autoridades retiraron 612 unidades irregulares, principalmente de Michoacán.

El operativo forma parte de medidas estatales para reforzar la seguridad y vigilancia de vehículos provenientes de otras entidades.