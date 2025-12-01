Ocho personas con lesiones leves y dos construcciones destruidas dejó la explosión de cohetes que eran almacenados en la iglesia de Guadalupe, en la comunidad Ángel Albino Corzo, municipio de La Trinitaria, en la frontera con Guatemala.

Hasta el lugar, a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal de La Trinitaria, llegaron elementos de Protección Civil Municipal para atender a los lesionados, que no requirieron ser trasladados a hospitales.

Pobladores informaron que una parte de los cohetes, que serían usados para la festividad de este 12 de diciembre, se encontraban cerca de un área donde había veladoras encendidas, lo que provocó la explosión.