El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que en el país sudamericano “ya es 2026”, a poco más de dos semanas de que concluya el año calendario. Durante una conferencia de prensa, sostuvo que el adelanto busca que Venezuela inicie con ventaja el próximo año frente al resto del mundo.

La declaración ocurre después de que en septiembre decretó el adelanto de las celebraciones navideñas.

Maduro vinculó la medida con el contexto de tensión con Estados Unidos, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la reciente incautación de un buque con petróleo venezolano.

Señaló que las acciones actuales permitirán comenzar enero “disparados” en la construcción de una patria pacífica y próspera.

Además, aseguró que en las últimas semanas el país ha fortalecido su seguridad ante amenazas externas y destacó la coordinación entre fuerzas civiles, militares y policiales para mantener la estabilidad.