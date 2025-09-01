El Gobierno de Jalisco presentó la aplicación Jalisco Alerta, desarrollada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para emitir alertas geolocalizadas sobre fenómenos naturales y emergencias.
El titular de la dependencia, Sergio Ramírez López, explicó que en su primera fase notificará sobre eventos hidro-meteorológicos, y en semanas próximas incluirá alertas sísmicas.
También se sumarán avisos sobre calidad del aire en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, además de colaboraciones con la Policía Vial y la Secretaría de Salud.
Se prevé firmar convenios con municipios para que emitan alertas locales, con el fin de brindar información confiable y oportuna que permita prevenir riesgos y agilizar la respuesta ante emergencias.
Jalisco lanza aplicación de alertas tempranas ante riesgos naturales
