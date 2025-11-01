La actriz estadounidense Sally Kirkland, nominada al Oscar en 1988 por su papel en “Anna”, murió este martes a los 84 años en un hospital de Palm Springs, California, tras sufrir complicaciones derivadas de una caída y una infección ósea que se extendió al torrente sanguíneo, informó su representante Michael Green.

Kirkland padecía demencia y había sido hospitalizada la semana pasada.

Con una carrera de más de seis décadas, participó en cintas emblemáticas como “The Sting”, “A Star is Born”, “Private Benjamin”, “Revenge” y “JFK”.

Ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz por Anna y tuvo una amplia trayectoria televisiva con apariciones en series como “Charlie’s Angels”, “Roseanne” y “Felicity”. (Por Pilar Gutiérrez)