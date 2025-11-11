La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los homicidios dolosos en México se han reducido un 37 por ciento durante los primeros 13 meses de su administración, resultado dijo de la Estrategia Nacional de Seguridad basada en la atención a las causas y la política de “cero impunidad”.

Durante su conferencia matutina, comparó los datos con sexenios anteriores: bajo Felipe Calderón los homicidios diarios aumentaron 148 por ciento, con Enrique Peña Nieto crecieron 42 por ciento y con Andrés Manuel López Obrador disminuyeron 9 por ciento.

Sheinbaum destacó que su gobierno registra “32 homicidios menos por día” y que los datos provienen de las fiscalías estatales.

Atribuyó la baja a la coordinación interinstitucional y a los programas sociales que atienden a jóvenes, impulsan la educación y el deporte, y promueven la reconstrucción del tejido social.