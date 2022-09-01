En el estado de Jalisco hay unidades de transporte público modernas, de última generación y se cumple con la normativa internacional; lo que no hay son chóferes para operarlas, admite el secretario de Transporte del estado, Diego Monraz, quien señala que se trabaja con los concesionarios para mejorar las condiciones laborales y recuperar la plantilla de conductores.

“Estamos apostando para que al cierre de este año, segundo semestre de este año, podamos aumentar la cantidad de conductores que estén al frente de las unidades y con esto disminuir ese margen. Aproximadamente en los últimos meses, y es el objetivo de reducir, no es por fallas, prácticamente no hay unidades que se queden paradas. El problema es conductores, tenemos la flota más moderna del país en transporte público dentro de norma, las unidades más antiguas están cumpliendo 10 años”.

En Jalisco hay 4 mil 550 unidades de transporte público; el 10 por ciento de ellas están fuera de circulación, la mayor parte por falta de conductor. (Por Gustavo Cárdenas)