Aprovechando la CURP y el rediseño del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ahora será más fácil apoyar a las familias, asegura el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

“Si alguien está señalado como desaparecido o desaparecida en el Registro Nacional y quiere realizar algún trámite, por ejemplo, para un crédito una tarjeta, y tiene que llevar su CURP, pero al imprimir su CURP va a aparecer así. Entonces, esto va a ayudar también a las instituciones y a las familias, porque va a tener que dar su prueba de vida. Hoy muchas personas deciden no acercarse por diversas razones, pero eso nos va a ayudar a tener un canal de comunicación, garantizar sus datos personales, su identidad, que nadie haga mal uso de ella”.

Con este modelo más centralizado que apuesta por el cruce masivo de datos, más el uso intensivo de la CURP y la interconexión obligatoria entre bases de información de los tres niveles de gobierno se protegerá a las personas, a las familias y a las instituciones. (Por Arturo García Caudillo)