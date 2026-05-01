El Gobierno de Zapopan entregó Programas Internos de Gestión Integral de Riesgos a distintos edificios municipales para reforzar las medidas de prevención y atención ante emergencias.

Entre los inmuebles beneficiados se encuentran el Centro Integral de Servicios de Zapópan, la Unidad Administrativa Basílica, la Unidad Administrativa Sur Las Águilas y el Patio 10 de Mantenimiento Vehicular.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Mario Alberto Espinoza Ceballos, informó que actualmente se trabaja en 196 edificios estratégicos del municipio mediante capacitación, simulacros y brigadas internas de seguridad.

Las autoridades señalaron que estos programas buscan reducir riesgos, fortalecer la capacidad de respuesta del personal y brindar mayor seguridad tanto a trabajadores como a ciudadanos que acuden a las instalaciones municipales.