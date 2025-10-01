Francisco y Teresa son un matrimonio de la tercera edad que llegaron hace 40 años a la calle Paseo de los Manzanos en la colonia La Martinica en Zapopan; viven en completa irregularidad en una vivienda que está por caerse.

Ellos piden ayuda al Ayuntamiento para ser reubicados y tener un patrimonio para ellos y sus nietos.

“Yo estaría mejor que me cambiaran de lugar y que me dieran otra casita con todo y papeles y todo porque aquí mi casa, pues no quisiera salirme porque tenemos muchos recuerdos. Sí, yo sé que está peligroso, pues si tengo la oportunidad de que me den otra casita, vámonos”.

Francisco y Teresa se hacen cargo de sus nietos ante la ausencia de los padres.

Su nueva casita quedaría para ellos. (Por Gustavo Cárdenas)